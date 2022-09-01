Двох посадовців німецького Мінекономіки підозрюють у шпигунстві на Росію

Двох високопосадовців Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, які займають ключові посади в напрямку енергопостачання, підозрюють у шпигунстві на користь Росії, пише видання ZEIT .

Як зазначає німецьке видання, навесні працівники міністерства звернулися до Федерального відомства з охорони конституції і попросили адміністративної допомоги.

«Вони зіткнулися з невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" і рівня заповненості газових сховищ, а також у звіті про безпеку поставок газу у Німеччині. Багато документів поділяли російську точку зору, а аргументи часто не збігалися з офіційною лінією уряду», - йдеться у матеріалі.

Під час дискусій, які взимку точилися навколо питання поставок газу, чиновники міністерства, відповідальні за цей напрям, зайняли позицію, яка відхилялася від політичної лінії міністра Роберта Габека: рішення не вводити в експлуатацію газопровід «Північний потік-2».

Управління з охорони конституції Німеччини несе юридичну відповідальність за контррозвідку та в разі підозри має ініціювати перевірку спецслужбою. У цьому випадку перевірку розпочали уже після звернення до секретної служби працівників міністерства.

За словами Берліна, офіцери розвідки перевірили резюме підозрюваних і виявили біографічні аномалії, такі як навчальна поїздка до Росії в одному випадку. Вони також перевірили поїздки, аби з’ясувати, чи були вони виключно службовими, чи може мали підозрілі цілі.

Одним з аргументів проти роботи на Росію є те, що до Мінекономіки традиційно входили державні службовці, які в минулому дружньо ставилися як до російських корпорацій, так і до Кремля. Зокрема попередник Габека Петер Альтмаєр, а також його державний секретар Ульріх Нуссбаум розглядали «Північний потік-2» як проект «суверенного національного енергопостачання». Відповідно, багато високопосадовців були орієнтовані на схід, зокрема у сфері, яка відповідала за питання газу та енергетики.

На разі щодо підозрюваних посадовців міністерства економіки не вдалось знайти вагомих доказів того, що йдеться про шпигунство чи корупцію. Однак видання зазначає, що найімовірніше проти них також не було проведено і повного розслідування, яке включає спостереження, прослуховування телефонних розмов і читання електронної пошти, оскільки закон вимагає наявності «фактичних ознак» шпигунської діяльності.

«Для постраждалих звинувачення в роботі на іноземну державу може перетворитися на особисту драму. У подібних випадках проста підозра часто означає кінець їхньої кар'єри незалежно від наявності доказів», - зазначає видання.

На разі міністр Роберт Габек має прийняти рішення про те, як поводитися з двома своїми високопосадовцями, довіра до яких зменшилася, однак проти яких ще немає жодних переконливих доказів.

Міністерство економіки Німеччини відмовилося коментувати конкретний випадок, однак прессекретар зазначила, що міністерство «було в тісному контакті з Федеральним відомством із захисту конституції з початку розслідування».