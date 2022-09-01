З початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіян

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Латвії анулювала 761 посвідку на проживання громадянам РФ . Про це повідомляє Delfi , з посиланням на управління у справах громадянства і міграції Латвії.

У період з 24 лютого по 26 серпня було анульовано 578 тимчасових посвідок на проживання громадян РФ та 183 постійних посвідки на проживання росіян.

Зазначається, що 264 тимчасові посвідки анульовано, оскільки не було своєчасно подано документи. Інші фактори анулювання пов'язані з припиненням трудових відносин, а також зміною причини перебування у Латвії чи отриманням громадянства країни.

Зокрема, у 32 випадках було подано помилкові дані, а 24 тимчасові посвідки анулювали через те, що іноземця включили до бази заборон на переміщення. Вісім посвідок анульовано, тому що спецслужби Латвії заборонили перебування цих росіян у країні.

Також посвідки анулювали через зміну роботодавця, переїзд в іншу країну та розлучення.

За даними агентства LETA, станом на 12 серпня у росіян було 9 189 тимчасових посвідок на проживання, з них 1820 були видані у зв'язку з інвестиціями. А у громадян Білорусі було 2432 тимчасові посвідки на проживання.