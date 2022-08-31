Віталій Кім несподівано висловився про мовне питання в Україні: "Якщо я розмовляю російською..."

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну розкрив своє ставлення до мовного питання в Україні.

Віталій Кім озвучив досить суперечливу думку. Політик наголосив, що ми всі повинні знати державну мову, але при цьому він вважає, що питання мови зараз не на часі.

"Я, наприклад, розмовляю тією мовою, якою до мене звертаються, щоби було зручно людині. А по-друге, я думаю, що це питання буде післявійськове, після закінчення війни", — заявив очільник Миколаївської ОВА.

Кім додав, що не можна просто заборонити людям розмовляти російською, та пояснив, як на його думку має відбуватися процес українізації.

"Це через те, що в школах ми вивчаємо українську мову. Мої діти вивчають лише українську мову, такого раніше не було. Кожне наступне покоління все більший відсоток розмовляє державною мовою. Тобто, якщо я розмовляю російською з Радянського Союзу, то що, мені її забути? Ні, якщо мені зручно, я звик думати нею", — розповідає він.

Політик також переконаний, що російськомовні захисники України мають повне право спілкуватися мовою країни-агресора, аби їм було зручно.

Віталій Кім

"Ці чвари не повинні бути під час війни це точно. Кожен має намагатися розмовляти державною мовою, розвивати і своїм дітям це прищеплювати, але ламати нікого не потрібно. Це зараз точно не на часі. Дуже багато російськомовних, які в принципі не знають української мови, є дійсними патріотами і віддають життя за свою Україну. І дуже багато людей, які вільно українською розмовляють, але думають "Не повинен я нічого, живу своїм життям", чи взагалі виїхали за кордон. Тому це не фактор, який визначає — патріот ти чи ні. Зовсім", — додав Віталій Кім.


Тарас Галушко, politeka.net





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