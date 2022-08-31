У ЗСУ відповіли на фантазії Москви про "провальний контрнаступ" захисників: "Час покаже"

Там подякували громадянам, які утримуються від прогнозів та коментарів, інформує ZN.ua.

У ЗСУ відповіли на фантазії Москви про
© ОК Південь

У Міноборони РФ на тлі активізації ЗСУ на півдні заявили, нібито контрнаступ захисників в регіоні, який, до речі, офіційно українська влада все ще не підтвердила, почався, але "з тріском провалився" через "величезні втрати". На це відреагувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"В них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, напевно. Тому не почули справжнього стану справ. Все покаже час і наша витримка", - зазначив Гуменюк.

Вона також подякувала тим, хто "не заважає ЗСУ робити свою роботу, не коментує і не прогнозує".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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