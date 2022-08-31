Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Євросоюз може створити для російських військових, які складають зброю і відмовляються воювати проти України, спеціальну програму. Під час інтерв'ю "Радіо Свобода" він пояснив, що для цього окупантам потрібно буде лише здатися ЗСУ, й вони отримають шанс почати нове життя.

"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський солдат складе зброю і вирішить піти, це означатиме врятовані українські життя та наближення миру", – сказав Кулеба.