Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно

Він пояснює, що кожен окупант, який не виконує злочинні накази - це врятовані життя українців, інформує ZN.ua.

Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно
© Минобороны РоSSии/t.me

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Євросоюз може створити для російських військових, які складають зброю і відмовляються воювати проти України, спеціальну програму. Під час інтерв'ю "Радіо Свобода" він пояснив, що для цього окупантам потрібно буде лише здатися ЗСУ, й вони отримають шанс почати нове життя.

"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський солдат складе зброю і вирішить піти, це означатиме врятовані українські життя та наближення миру", – сказав Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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