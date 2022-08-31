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2022-08-31
Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно
Він пояснює, що кожен окупант, який не виконує злочинні накази - це врятовані життя українців, інформує
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Євросоюз може створити для російських військових, які складають зброю і відмовляються воювати проти України, спеціальну програму. Під час
"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський солдат складе зброю і вирішить піти, це означатиме врятовані українські життя та наближення миру", – сказав Кулеба.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua