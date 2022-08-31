У Кремлі обіцяють реакцію на призупинення візового режиму між ЄС та РФ

Зокрема, обіцяють створити незручності європейцям, які приїжджатимуть до Росії, інформує ZN.ua.

У Кремлі обіцяють реакцію на призупинення візового режиму між ЄС та РФ
© Офіційний сайт Кремля

У Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію щодо можливого призупинення видачі шенгенських віз громадянам РФ і пообіцяли «відповідну реакцію» на «недружні відносини».

«Якісь країни говорять про обмеження процесу видачі віз, тобто їх видаватиметься менше, буде затяжніший період тощо, ну, створюватимуть незручності для людей. Нічого хорошого в цьому немає, їхні люди теж стикатимуться з незручностями, коли вони приїжджатимуть сюди. Тобто ще одна спіраль цього безрозсудного русофобського ставлення до нашої країни», - цитує прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова російське агентство «Інтерфакс».

При цьому він вважає, що заява глави європейської дипломатії Жозепа Борреля про те, що угода про зупинення видачі туристичних віз росіянам уже досягнута, несуттєвою.

«Цю заяву Борреля потрібно уточнити, тому що напередодні там працювали міністри закордонних справ і там були суперечки», - сказав представник Кремля.

Проте він додав, що якщо лібералізація візового режиму між ЄС і РФ буде призупинена, це «вимагатиме контрреакції у відповідь».

Напередодні Пєсков, коментуючи ситуацію, у відповідь на прохання уточнити, які заходи може вжити Росія, сказав, що в Кремлі поки не знають, на які заходи потрібно буде відповідати.


Ірина Знась, ZN.ua





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