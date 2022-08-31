Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 220 "прильотів"
Окупанти здійснили три пуски некерованими ракетами по одній з громад Сумської області, інформує
Російські війська у вівторок, 30 серпня, обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з авіації, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, інформує Держприкордонслужба.
Під обстріли потрапила Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Річківська і Білопільська громади Сумської та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівської областей.
У Хотінській та Річківській громаді зафіксовано 40 прильотів з РСЗВ БМ-21 «Град», з САУ – майже 20 "прильотів", зі 120-мм мінометів – 60. Літак РФ здійснив три пуски некерованими ракетами.
Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії територію Краснопільської громади, зафіксовано більше півдесятка вибухів.
Ворог обстріляв з артилерії територію Великописарівської громади, пролунало понад трьох десятків вибухів.
Війська РФ тричі за добу обстрілювали територію Білопільської громади. Зафіксовано більше півсотні "прильотів". Більше десяти 120-мм мін розірвалися на території Хотінської громади.
Ворог зі ствольної артилерії обстріляв Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 14 "прильотів".