Прихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказ

росія, повістка у військкомат

Військові комісаріати вже навіть московської та ленінградської областей, в тому числі москви та санкт-петербургу, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє українська розвідка. Так, за її даними, призваними під час прихованої мобілізації “москвичами” та “пітерцями” будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.

«Крім того, з метою доукомплектування військових частин зс рф дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було прийнято рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби», - йдеться у повідомленні.

росія, мобілізація, окупанти

У розвідці пояснюють, що, оскільки на території Криму бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт.

Це, як заначають українсбкі розвідники, може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством рф надбавок.

окупанти, похорони, могили, кладовище

«1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях російська федерація заперечує», - зазначили в Головному управлінні розвідки МО України.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: чи призвуть до армії освітянЗагальна мобілізація: чи призвуть до армії освітян
Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мирІран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир
Війська РФ запустили по Харкову три ракети: одна з них вибухнула на території РосіїВійська РФ запустили по Харкову три ракети: одна з них вибухнула на території Росії
Тополя залишив фронт за наказом Залужного, музикант пояснив, чи повернеться назад: "Ми залишаємось бійцями..."Тополя залишив фронт за наказом Залужного, музикант пояснив, чи повернеться назад: "Ми залишаємось бійцями..."
В США підтверили передачу Іраном безпілотників для війни Росії в УкраїніВ США підтверили передачу Іраном безпілотників для війни Росії в Україні
WP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARSWP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARS
WP: Іран прислав Росії безпілотники, але вони ламаютьсяWP: Іран прислав Росії безпілотники, але вони ламаються
Мобілізація: чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у ЄвропіМобілізація: чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у Європі
Армія росії виснажена, але може завдати повторного удару: генерал США зробив попередженняАрмія росії виснажена, але може завдати повторного удару: генерал США зробив попередження
Війна показала, що у росії союзників немає, - експерт-міжнародник Ілія КусаВійна показала, що у росії союзників немає, - експерт-міжнародник Ілія Куса
Последние новости
Подгружаем последние новости