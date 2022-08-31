Загальна мобілізація: чи призвуть до армії освітян

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але є деякі категорії осіб, які не підлягають мобілізації навіть під час воєнного стану. Зокрема, працівники освіти, як і її здобувачі, можуть отримати відстрочку від мобілізації, пише "Телеграф".

Чи можуть мобілізувати освітян

В Україні під час воєнного стану мобілізація співробітників освітньої сфери обмежена. Згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають: