Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну

На думку Кулеби, відповідь Європи на агресію РФ має бути сильною та єдиною, інформує ZN.ua.

Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
© Дмитро Кулеба/Twitter

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Глави МЗС обговорили нові санкції проти РФ, обмеження видачі віз росіянам, а також постачання зброї в Україну. Про це Кулеба повідомив у твіттер.

«Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України», - йдеться у повідомленні.

Кулеба також підкреслив, що енергетичний шантаж РФ є частиною війни глави Кремля Владіміра Путіна проти Європи. На думку глави МЗС України, відповідь Європи на це має бути сильною та єдиною.

Зустрівся в Празі з колегою @ABaerbock. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною. pic.twitter.com/hCI0FJyrOk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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