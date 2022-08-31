Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Глави МЗС обговорили нові санкції проти РФ , обмеження видачі віз росіянам, а також постачання зброї в Україну. Про це Кулеба повідомив у твіттер.

«Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України», - йдеться у повідомленні.

Кулеба також підкреслив, що енергетичний шантаж РФ є частиною війни глави Кремля Владіміра Путіна проти Європи. На думку глави МЗС України, відповідь Європи на це має бути сильною та єдиною.