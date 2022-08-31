Окупанти обстрілюють Енергодар: пошкоджено будівлю міськради

Голова Нікопольської РВА попереджає про можливий обстріл Нікополя, інформує ZN.ua.

Російські окупаційні війська обстрілюють тимчасово окупований Енергодар, заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“На протилежному березі армія рф обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища", - зазначив Євтушенко в Telegram.

Голова РВА наголосив, що в будь-який момент війська РФ можуть повернути свої гаубиці в бік Нікополя.


Анна Конюченко, ZN.ua





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