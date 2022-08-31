Окупанти обстрілюють Енергодар: пошкоджено будівлю міськради

Російські окупаційні війська обстрілюють тимчасово окупований Енергодар, заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“На протилежному березі армія рф обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища", - зазначив Євтушенко в Telegram.