Війська РФ обстріляли два райони в Миколаївській області: пошкоджено житлові будинки

Війська РФ продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. У вівторок, 30 серпня, окупанти обстріляли території села Новомиколаївка Первомайської громади, зазначив голова ОВА Віталій Кім.

Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові приміщення.

Були обстріли за межами села Червона Долина Широківської громади. В результатів обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві.

Тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапили території селища міського типу Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інофрмація про постраждалих та руйнування уточнюється.

В Миколаєві ніч пройшла спокійно.