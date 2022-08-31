В ГУР розповіли, як РФ планує укріпити оборону Криму

Російські окупанти планують укріпити оборону Криму «москвичами», «пітерцями» та строковиками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.

«Призваними під час прихованої мобілізації “москвичами” та “пітерцями” будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму», - повідомляє розвідка.

Також, щоб доукомплектувати військові частини російських ЗС на тимчасово окупованій території Криму та посилити оборону півострова, командувач Південного військового округу генерал армії РФ Алєксандр Дворніков прийняв рішення відправити в Крим 1 200 військових строкової служби.

Оскільки на території тимчасово окупованого Криму бойові дії наразі не проводяться, цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт. В розвідці вважають, що це може вказувати на економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених російським законодавством надбавок.

«1 200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тисяч рублів (близько 82 доларів США)», - повідомляє ГУР.