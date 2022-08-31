СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську

До складу агентурної мережі входили п’ять місцевих жителів, інформує ZN.ua.

СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську
© СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чергова ворожа агентура була виявлена в ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів сходу країни.

Російські агенти розвідували місця розташування та маршрути переміщення українських захисників на Донеччині, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.

Злочинці вели приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото та відеофіксації, збираючи розвіддані.

Отриману інформацію агенти передавали спецслужбам РФ через анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокацію..

СБУ повідомляє, що до складу ворожої мережі входили п’ять місцевих жителів, яких завербували спецслужби РФ.

«Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв’язкових» – двох учасників терористичної організації «ДНР»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманим повідомили про підозру, щодо чотирьох підозрюваних обвинувальні акти передані в суд.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Корегував ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала російського агентаКорегував ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала російського агента
Обстріл адміністрації Пушиліна – інсценування, аби виправдати удари по урядових будівлях України – ISWОбстріл адміністрації Пушиліна – інсценування, аби виправдати удари по урядових будівлях України – ISW
"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес
Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»
Контррозвідка затримала російських агентів, які намагались вступити до лав ЗСУКонтррозвідка затримала російських агентів, які намагались вступити до лав ЗСУ
СБУ затримала на Донбасі двох російських агентівСБУ затримала на Донбасі двох російських агентів
Кількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – ПодолякКількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – Подоляк
Удари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до МелітополяУдари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до Мелітополя
ВСУ знищили два ворожих вертольоти Ка-52ВСУ знищили два ворожих вертольоти Ка-52
СБУ затримала «військового експерта» що працював на ФСБСБУ затримала «військового експерта» що працював на ФСБ
Последние новости
Подгружаем последние новости