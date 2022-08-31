СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську

Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зазначається, що чергова ворожа агентура була виявлена в ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів сходу країни.

Російські агенти розвідували місця розташування та маршрути переміщення українських захисників на Донеччині, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.

Злочинці вели приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото та відеофіксації, збираючи розвіддані.

Отриману інформацію агенти передавали спецслужбам РФ через анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокацію..

СБУ повідомляє, що до складу ворожої мережі входили п’ять місцевих жителів, яких завербували спецслужби РФ .

«Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв’язкових» – двох учасників терористичної організації «ДНР»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманим повідомили про підозру, щодо чотирьох підозрюваних обвинувальні акти передані в суд.