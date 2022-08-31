У Держдепі розповіли, хто з адміністрації Путіна відповідає за "референдум" на тимчасово окупованих територіях
Там наголосили, що заяви Кремля, нібито українці хочуть цього "приєднання" - брехня, інформує
Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сєрґєй Кирієнко відповідає за проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив представник Держдепартаменту США
"Кирієнко відповідає за нагляд над контрольованими Росією територіями перед спробою їх приєднання до РФ, що було б незаконним, якщо б вдалося", – заявив представник Держдепу.
Він попередив, що це може відбутися вже найближчими тижнями. Попри це, в США, як і в Україні, розуміють, що навіть цим РФ не вдасться змінити кордони суверенної держави.
У Держдепі також підтвердили, що заяви Кремля, нібито українці хочуть цього "приєднання" - брехня. Там, опираючись на результати одного з опитувань, наголошують, що лише 3% наших громадян хочуть бачили Україну членом Євразійського митного союзу під керівництвом Росії, тоді як інші 90% - державою-членом ЄС.