Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сєрґєй Кирієнко відповідає за проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив представник Держдепартаменту США під час останнього брифінгу .

"Кирієнко відповідає за нагляд над контрольованими Росією територіями перед спробою їх приєднання до РФ, що було б незаконним, якщо б вдалося", – заявив представник Держдепу.

Він попередив, що це може відбутися вже найближчими тижнями. Попри це, в США , як і в Україні, розуміють, що навіть цим РФ не вдасться змінити кордони суверенної держави.

У Держдепі також підтвердили, що заяви Кремля, нібито українці хочуть цього "приєднання" - брехня. Там, опираючись на результати одного з опитувань, наголошують, що лише 3% наших громадян хочуть бачили Україну членом Євразійського митного союзу під керівництвом Росії, тоді як інші 90% - державою-членом ЄС.