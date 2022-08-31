Росіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISW

Російська окупаційна влада продовжує вживати заходів щодо примусової інтеграції українських шкіл у російський освітній простір в рамках підготовки до наближення навчального року, який розпочнеться 1 вересня. Однак, росіянам, ймовірно, буде важко залучити до такого навчання багато дітей, передає американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

Так, 30 серпня Центр Українського Спротиву повідомив, що російська окупаційна влада у Новій Каховці на Херсонщині пообіцяла виплачувати українським родинам 2000 рублів ($33) за дитину, яка відвідує російську школу.

Крім того, російський журнал «Родина» повідомив, що вони подарували середнім і вищим школам на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підручник під назвою «Донбас – серце Росії». Це було зроблено, аби переконатися, що діти на Донбасі навчаються за «правильними підручниками». Своєю чергою так званий «губернатор» окупованого Севастополя заявив, нібито російські та окупаційні адміністратори забезпечують школи Мелітополя підручниками з РФ , літературою та навчальними матеріалами.

Як зазначили в ISW, подібні організації та політичні органи Росії нещодавно зосередилися на поширенні російської навчальної програми на окупованих територіях України, ймовірно, як частину розширених кампаній з русифікації соціальної інфраструктури на цих територіях.

«Російській владі, ймовірно, буде важко підтримувати значну кількість учнів у російських школах на окупованих територіях України, попри спроби фінансового тиску та надання російського навчального обладнання на окуповані території. Центр «Український спротив» 29 серпня зазначав, що за останній тиждень значно зросла кількість сімей з дітьми, які виїжджають з окупованих територій через підконтрольні Росії блокпости, в основному через наближення навчального року. Зусилля щодо примусової інтеграції окупованих територій у російську освітню сферу можуть сприяти внутрішній напруженості та тиску на окупаційні режими», – підсумували в ISW.