Вікно для відновлення переговорів з РФ все ж може з'явитися — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, якими РФ бачить мирні переговори: коли делегація з Москви приїхала, поклала ультиматум про капітуляцію нашої сторони, а делегація з Києва на це погодилася. Та наша позиція інша, розповів він під час інтерв'ю "Радіо Свобода" .

Київ наполягає на проведенні діалогу, під час якого сторони шукатимуть взаємоприйнятні рішення, а Москва особисто проявить повагу до суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

"Коли Росія змінить свій підхід, перестане жити своїми фантазіями про те, що вони переможуть у цій війні – тоді подивимося, може виникнути вікно для переговорів", - пояснив Кулеба.

Він додав, що Київ зрозумів, що зараз діалог з Москвою неможливий, коли російський ультиматум так і не вдалося перетворити в діалог між двома сторонами.