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2022-08-31
Окупанти не дорахувалися 350 військовослужбовців та 75 одиниць техніки – Генштаб
На донецькому та курахівському напрямках ворог поніс найбільші втрати, інформує
Триває 189-а доба протистояння російському військовому вторгнення. Станом на 31 серпня противник вже втратив майже 48 тисяч військовослужбовців. За даними
З початку повномасштабного вторгнення в Україну, країна - агресор втратила:
- особового складу - близько 47900 (+350) осіб;
- танків - 1974 (+20) од;
- бойових броньованих машин - 4312 (+18) од;
- артилерійських систем – 1091 (+12) од;
- РСЗВ - 285 (+3) од;
- засоби ППО - 152 (+1) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 204 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од;
- спеціальна техніка - 103 (+0).
Facebook/Генштаб ЗСУ
Дар’я Кєпова, ZN.ua