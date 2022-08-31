Окупанти не дорахувалися 350 військовослужбовців та 75 одиниць техніки – Генштаб

На донецькому та курахівському напрямках ворог поніс найбільші втрати, інформує ZN.ua.

Окупанти не дорахувалися 350 військовослужбовців та 75 одиниць техніки – Генштаб

Триває 189-а доба протистояння російському військовому вторгнення. Станом на 31 серпня противник вже втратив майже 48 тисяч військовослужбовців. За даними Генерального штабу ЗСУ, за попередню добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та 75 одиниць ворожої техніки.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, країна - агресор втратила:

  • особового складу - близько 47900 (+350) осіб;
  • танків - 1974 (+20) од;
  • бойових броньованих машин - 4312 (+18) од;
  • артилерійських систем – 1091 (+12) од;
  • РСЗВ - 285 (+3) од;
  • засоби ППО - 152 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 204 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од;
  • спеціальна техніка - 103 (+0).
Facebook/Генштаб ЗСУ

Дар’я Кєпова, ZN.ua





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