Окупанти не дорахувалися 350 військовослужбовців та 75 одиниць техніки – Генштаб

Триває 189-а доба протистояння російському військовому вторгнення. Станом на 31 серпня противник вже втратив майже 48 тисяч військовослужбовців. За даними Генерального штабу ЗСУ , за попередню добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та 75 одиниць ворожої техніки.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, країна - агресор втратила:

особового складу - близько 47900 (+350) осіб;

танків - 1974 (+20) од;

бойових броньованих машин - 4312 (+18) од;

артилерійських систем – 1091 (+12) од;

РСЗВ - 285 (+3) од;

засоби ППО - 152 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 204 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);

крилаті ракети - 196 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од;

спеціальна техніка - 103 (+0).