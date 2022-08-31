Війська РФ запустили по Харкову три ракети: одна з них вибухнула на території Росії

У середу, 31 серпня, російські війська запустили три ракети по Харкову із Бєлгорода. Одна з ракет вибухнула на території РФ , ще одна – у повітрі в Шевченківському районі Харкова, інша - влучила поряд з закладом освіти в Київському районі, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки та офісні приміщення. Поранення зазнали дві жінки віком 81 та 71 років.

Окупанти обстріляли із РСЗВ "Смерч" Новобаварський район. Під обстріл також потрапило селище міського типу Золочів Богодухівського району.

Ввечері 30 серпня війська РФ масовано обстріляли центр Харкова попередньо з САУ "Піон". Пошкоджено житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі. Загалом внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, постраждали 14 мирних мешканців.

Окупанти також обстріляли населені пункти Харківського та Богодухівського районів області. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди.