Росія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідка

Для зупинки українського контрнаступу на півдні Росія спробує задіяти підготовані напередодні резервні підрозділи, а також, можливо, перекинути деякі угрупування зі східного напрямку, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що українські війська з понеділка продовжують наступ на південне угруповання військ Росії на кількох напрямках на півдні країни. При цьому українські формування подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабку російську оборону.

«Росія, ймовірно, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь призначені мобільні резервні підрозділи. Сюди, ймовірно, увійдуть деякі зі Східного угруповання військ», - вказують у британській розвідці.

Добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу РФ покинули свою базу під Москвою напередодні 24 серпня, з високою ймовірністю для подальшого розгортання в Україні.

«Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. Третьому армійському корпусу, ймовірно, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку», - зазначають аналітики.