Росія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідка

Російські війська намагатимуться зупинити контрнаступ, який має певні успіхи, інформує ZN.ua.

Росія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідка
© Getty Images

Для зупинки українського контрнаступу на півдні Росія спробує задіяти підготовані напередодні резервні підрозділи, а також, можливо, перекинути деякі угрупування зі східного напрямку, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що українські війська з понеділка продовжують наступ на південне угруповання військ Росії на кількох напрямках на півдні країни. При цьому українські формування подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабку російську оборону.

«Росія, ймовірно, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь призначені мобільні резервні підрозділи. Сюди, ймовірно, увійдуть деякі зі Східного угруповання військ», - вказують у британській розвідці.

Добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу РФ покинули свою базу під Москвою напередодні 24 серпня, з високою ймовірністю для подальшого розгортання в Україні.

«Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. Третьому армійському корпусу, ймовірно, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку», - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/IrSemluAXE

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/fq7A8OxekQ

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 31, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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