Путін створює умови для примусової культурної асиміляції українців, переміщених до РФ – ISW
В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо російському президенту знадобилися «адаптаційні центри» для «мігрантів», інформує
Президент РФ Владімір Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до Росії українців. Так він хоче стерти культурну ідентичність громадян України,
Так, 29 серпня керівник російського Федерального агентства з питань національностей Ігорь Барінов обговорив із Путіним створення так званих «адаптаційних центрів» для «мігрантів», які живуть в РФ. Зокрема, за словами Барінова, агентство, яке він очолює, працює над програмами в неназваних пілотних регіонах, аби переконатися, що «мігранти» до Росії знали та поважали російські традиції, звичаї та закони. У Росії виправдовують такі заходи тим, що хочуть запобігти «соціальній ізоляції» «мігрантів».
Судячи зі слів Барінова, у країні-агресорці бояться утворення етнічними меншинами анклавів. При цьому голова агентства переконаний, нібито утворення таких анклавів призведе до загострення етнічної злочинності в Росії. А «центри адаптації» Барінов вважає ефективним інструментом для підтримки стабільності мігрантських спільнот.
Крім того, російський експерт з питань міграції Алєксандр Вєрховскій заявляв у ЗМІ, що подібні програми мають структуруватися як щось середнє між таборами для біженців і центрами професійної підготовки мігрантів. Він також стверджує, ніби з початку повномасштабного вторгнення до РФ в’їхало понад 3,5 мільйона переселенців з України.
У ISW підкреслили, що багато українців переміщено до РФ проти їхньої волі. До того ж російський уряд примусово вивіз із Маріуполя близько 1000 українських дітей. В інституті зазначили, що примусове переміщення дітей «з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу» є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та тягне за собою відповідальність.
«Створення так званих програм соціальної адаптації в Росії додало б соціальний вимір правовим рамкам, через які Путін, ймовірно, прагне примусово культурно асимілювати українців у Російській Федерації», – зазначили в Інституті вивчення війни.
Крім того, нещодавно Путін підписав два укази щодо безстрокового перебування та працевлаштування в РФ осіб без громадянства та «мігрантам» з України. При цьому українцям, які опинилися в Росії після 18 лютого, передбачено призначення певних соціальних виплат. Своєю чергою заступник голови російського Радбезу Дмітрій Мєдвєдєв також заявив, що у вересні в РФ почнуть працювати над законопроєктом про умови в’їзду, виїзду та перебування в країні іноземців.
«Укази Путіна та законопроєкт, на який посилається Медведєв, ймовірно, покликані створити умови для постійного перебування мігрантів з України в Росії. Таким чином, по суті, утворюючи кістяк розширеної кампанії переміщення населення між Україною та Росією з метою русифікації українців. Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність у переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою», – пояснили в ISW.