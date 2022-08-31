Путін створює умови для примусової культурної асиміляції українців, переміщених до РФ – ISW

Президент РФ Владімір Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до Росії українців. Так він хоче стерти культурну ідентичність громадян України, передає американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

Так, 29 серпня керівник російського Федерального агентства з питань національностей Ігорь Барінов обговорив із Путіним створення так званих «адаптаційних центрів» для «мігрантів», які живуть в РФ . Зокрема, за словами Барінова, агентство, яке він очолює, працює над програмами в неназваних пілотних регіонах, аби переконатися, що «мігранти» до Росії знали та поважали російські традиції, звичаї та закони. У Росії виправдовують такі заходи тим, що хочуть запобігти «соціальній ізоляції» «мігрантів».

Судячи зі слів Барінова, у країні-агресорці бояться утворення етнічними меншинами анклавів. При цьому голова агентства переконаний, нібито утворення таких анклавів призведе до загострення етнічної злочинності в Росії. А «центри адаптації» Барінов вважає ефективним інструментом для підтримки стабільності мігрантських спільнот.

Крім того, російський експерт з питань міграції Алєксандр Вєрховскій заявляв у ЗМІ, що подібні програми мають структуруватися як щось середнє між таборами для біженців і центрами професійної підготовки мігрантів. Він також стверджує, ніби з початку повномасштабного вторгнення до РФ в’їхало понад 3,5 мільйона переселенців з України.

У ISW підкреслили, що багато українців переміщено до РФ проти їхньої волі. До того ж російський уряд примусово вивіз із Маріуполя близько 1000 українських дітей. В інституті зазначили, що примусове переміщення дітей «з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу» є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та тягне за собою відповідальність.

«Створення так званих програм соціальної адаптації в Росії додало б соціальний вимір правовим рамкам, через які Путін, ймовірно, прагне примусово культурно асимілювати українців у Російській Федерації», – зазначили в Інституті вивчення війни.

Крім того, нещодавно Путін підписав два укази щодо безстрокового перебування та працевлаштування в РФ осіб без громадянства та «мігрантам» з України. При цьому українцям, які опинилися в Росії після 18 лютого, передбачено призначення певних соціальних виплат. Своєю чергою заступник голови російського Радбезу Дмітрій Мєдвєдєв також заявив, що у вересні в РФ почнуть працювати над законопроєктом про умови в’їзду, виїзду та перебування в країні іноземців.

«Укази Путіна та законопроєкт, на який посилається Медведєв, ймовірно, покликані створити умови для постійного перебування мігрантів з України в Росії. Таким чином, по суті, утворюючи кістяк розширеної кампанії переміщення населення між Україною та Росією з метою русифікації українців. Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність у переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою», – пояснили в ISW.