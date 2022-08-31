США хочуть прискорити поставки зброї Тайваню

У Конгресі працюють над відповідними законопроектами.

Конгрес США працює над низкою законопроектів, які повинні прискорити постачання зброї американським союзникам, зокрема, Тайваню. Про це Defense News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс.

Майже дюжина балістичних ракет Dongfeng пролетіла над Тайванем на початку цього місяця, коли Китай проводив масштабні військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів.

Під час цих навчань китайські військово-морські сили вперше зайняли позиції на східній стороні Тайваню, повністю оточивши острів. Повідомлення Китаю було чітким: Пекін міг би легко заблокувати острів, сіючи хаос у глобальних ланцюжках поставок і перешкоджаючи Сполученим Штатам і союзникам постачати зброю тайванським військовим.

Цей інцидент спонукав законодавців США наголосити на необхідності експортувати якомога більше зброї на Тайвань, щоб стримати Китай від блокади або прямого вторгнення на острів.

Попри те, що США розглядають ці продажі зброї як невід’ємну частину стримування Китаю від нападу на Тайвань, деякі досі нереалізовані угоди були публічно оголошені ще у 2017 році. Тайвань зіткнувся з відставанням у купівлі військової техніки США на 14 мільярдів доларів, інформує ZN.ua.

«Наша кінцева мета полягає в тому, щоб Тайвань зміцнився і перебував у найкращому становищі, щоб перешкоджати досягненню цілей [Народно-визвольної армії Китаю] і надати собі вибір щодо того, як ми відповімо», - заявила представниця Республіканської партії у Сенаті Лара Крауч.

«Повинен існувати постійний зв’язок між політикою США щодо продажу зброї Тайваню та ступенем, до якого загроза з боку Пекіна або зростає, або зменшується», – додала вона, зазначивши, що зброя дає острову «здатність захистити себе у разі повномасштабного вторгнення, кібератаки чи інших сценаріїв».

Конгрес намагається вирішити проблему з постачанням зброї на Тайвань, а також інші можливі затримки з продажем зброї Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс повідомив Defense News, що конгресмени «зараз працюють над законопроектами, щоб допомогти прискорити та зменшити бюрократичну тяганину, щоб якнайшвидше поставляти необхідні оборонні засоби».

Тим часом відставання у постачанні зброї ілюструє, як громіздкий, повільний процес продажу зброї союзникам підриває зусилля США зі стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні.

Причин, включаючи затримки з боку уряду, проблеми з ланцюгом поставок та вимоги до виробництва, багато, тому проблему буде нелегко вирішити, вважає представник Конгресу Майк МакКол.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Кремлі відпрацьовують варіант застосування нафтової зброї проти ЄС — експертВ Кремлі відпрацьовують варіант застосування нафтової зброї проти ЄС — експерт
В США планують узгодити продаж зброї Тайваню загальною вартістю в мільярд доларівВ США планують узгодити продаж зброї Тайваню загальною вартістю в мільярд доларів
WP: Пентагон нарощує поставки зброї Україні через мореWP: Пентагон нарощує поставки зброї Україні через море
Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність на тлі проходу військових кораблів США біля ТайванюЗбройні сили Китаю приведені у бойову готовність на тлі проходу військових кораблів США біля Тайваню
Не хочуть в Україну: військові рф збунтувалися проти командування, загострюється ситуація в КазахстаніНе хочуть в Україну: військові рф збунтувалися проти командування, загострюється ситуація в Казахстані
Депутату Клочку висловили недовіру: у комітеті хочуть бачити нового головуДепутату Клочку висловили недовіру: у комітеті хочуть бачити нового голову
Ліве крило партії Шольца застерігає від поставок зброї в Україну та закликає до мирних переговорів з РФЛіве крило партії Шольца застерігає від поставок зброї в Україну та закликає до мирних переговорів з РФ
США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – PoliticoСША дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico
Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»
Последние новости
Подгружаем последние новости