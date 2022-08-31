США хочуть прискорити поставки зброї Тайваню

Конгрес США працює над низкою законопроектів, які повинні прискорити постачання зброї американським союзникам, зокрема, Тайваню. Про це Defense News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс.

Майже дюжина балістичних ракет Dongfeng пролетіла над Тайванем на початку цього місяця, коли Китай проводив масштабні військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів.

Під час цих навчань китайські військово-морські сили вперше зайняли позиції на східній стороні Тайваню, повністю оточивши острів. Повідомлення Китаю було чітким: Пекін міг би легко заблокувати острів, сіючи хаос у глобальних ланцюжках поставок і перешкоджаючи Сполученим Штатам і союзникам постачати зброю тайванським військовим.

Цей інцидент спонукав законодавців США наголосити на необхідності експортувати якомога більше зброї на Тайвань, щоб стримати Китай від блокади або прямого вторгнення на острів.

Попри те, що США розглядають ці продажі зброї як невід’ємну частину стримування Китаю від нападу на Тайвань, деякі досі нереалізовані угоди були публічно оголошені ще у 2017 році. Тайвань зіткнувся з відставанням у купівлі військової техніки США на 14 мільярдів доларів, інформує ZN.ua .

«Наша кінцева мета полягає в тому, щоб Тайвань зміцнився і перебував у найкращому становищі, щоб перешкоджати досягненню цілей [Народно-визвольної армії Китаю] і надати собі вибір щодо того, як ми відповімо», - заявила представниця Республіканської партії у Сенаті Лара Крауч.

«Повинен існувати постійний зв’язок між політикою США щодо продажу зброї Тайваню та ступенем, до якого загроза з боку Пекіна або зростає, або зменшується», – додала вона, зазначивши, що зброя дає острову «здатність захистити себе у разі повномасштабного вторгнення, кібератаки чи інших сценаріїв».

Конгрес намагається вирішити проблему з постачанням зброї на Тайвань, а також інші можливі затримки з продажем зброї Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс повідомив Defense News, що конгресмени «зараз працюють над законопроектами, щоб допомогти прискорити та зменшити бюрократичну тяганину, щоб якнайшвидше поставляти необхідні оборонні засоби».

Тим часом відставання у постачанні зброї ілюструє, як громіздкий, повільний процес продажу зброї союзникам підриває зусилля США зі стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні.

Причин, включаючи затримки з боку уряду, проблеми з ланцюгом поставок та вимоги до виробництва, багато, тому проблему буде нелегко вирішити, вважає представник Конгресу Майк МакКол.