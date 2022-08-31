Ініціатива за Україною: Росія змушена передислоковувати свої сили у відповідь на контрнаступ ЗСУ – ISW

Україна тривалий час створювала передумови для наземного контрнаступу, завдаючи ударів по інфраструктурі окупантів, інформує ZN.ua.

Ініціатива за Україною: Росія змушена передислоковувати свої сили у відповідь на контрнаступ ЗСУ – ISW
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Україна, почавши контрнаступ на півдні, до якого довго готувалась, змусила росіян реагувати та передислоковувати свої сили задля оборони. Також окупанти тепер встановлюють пріоритети, виходячи з атак ЗСУ. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 серпня.

«Українські сили протягом тривалого часу докладали зусиль для знищення російських наземних ліній зв’язку (GLOC) до оголошення про контрнаступальну операцію, що, ймовірно, свідчить про те, що українські сили віддані довгостроковим зусиллям, які складаються як з ударів, так і з наземних штурмів. Українські удари по російських GLOC порушують здатність росіян постачати та зміцнювати свої позиції живою силою та технікою, що сприятиме українським наземним контрнаступам», – сказано у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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