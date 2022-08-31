Контрнаступ ЗСУ змусив кремль змінювати пріоритети: путін хоче стерти українців

кремль, червона площа

Українські атаки змушують окупаційні війська рф до передислокації та зміни пріоритетів на полі бою, а путін створює в Росії спеціальні "адапційні центри".

Росіяни вже усвідомили, що не можуть проводити більше однієї наступальної операції одночасно. Тому росія готується до більш потужного наступу українських сил, а тому коригує перекидання військових та техніки та змінює пріоритети.

Про це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тепер же, за даними аналітиків, росія готується до оборони Мелітополя, оскільки це важливий логістичний шлях між Ростовською областю росії та півднем України.

Також окупанти посилюють угруповання на Донецькому напрямі військовими Центрального військового округу. Частини цього округу раніше були залучені біля Лисичанська-Сіверська та у середині серпня перервали "оперативну паузу".

В ISW нагадали про перекидання третього армійського корпусу, що складається з погано навчених і недосвідчених елементів, для посилення позицій росії в Харківській та Запорізькій областях. Його розгортання вказує на те, що росія прагне, зокрема, відновити бойову міць для наступу в Донецькому напрямку.

Аналітики також вважають, що метою путіна є стерти у вивезених українців культурну ідентичність. Тому в росії створять відповідні "адапційні центри".

Глава роснаціональності ігор панів заявив, що продовжуються заходи, щоб перевірити, чи знали "мігранти" і поважали російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

Крім того, на росії вирішили переписати книги з історії, де дітей навчатимуть, що нібито ніякої України та українців не існує, а замість Київської Русі була просто Русь.


Александра Павленко, politeka.net





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