«Безальтернативний» Сі: найімовірніше, нинішній лідер Китаю отримає третій термін – Politico

Правляча Комуністична партія Китаю 16 жовтня проведе з'їзд, на якому президент Сі Цзіньпін майже напевно отримає надзвичайно рідкісний третій термін на чолі другої за величиною економіки світу. Про це повідомляє Politico .

Окрім того, на з’їзді, який проводиться один раз на п’ять років, імовірно, відбудеться часткова перестановка вищого керівного органу партії – Постійного комітету Політбюро з семи членів. Хоча Сі Цзіньпін централізував значну частину повноважень, особливо в економічних питаннях, протягом останнього десятиліття.

Цьогорічна зустріч також остаточно ознаменує відхід від доктрини колективного лідерства після епохи Мао Цзедуна, покликаної запобігти виникненню особистих культів у верхах.