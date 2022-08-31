Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів Криму

У традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський звернувся до мешканців Криму з проханням берегтися та допомогти українським силам сприяти звільненню півострова.

«Хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових об?єктів! Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше», — заявив президент.

Він також додав, що попри анонси і вихваляння, російським військам не вдалося захопити всю Донецьку область до кінця літа, як того вимагали в Кремлі.

«Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня вже завтра. На Донбасі – український прапор і українські герої попри все: попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та зеків», — підкреслив Зеленський.

Президент також подякував подякував бійцям 56 та 110 бригад, які борються на Авдіївському напрямку, а також воїнам 53 і 93 бригад, які боронять Бахмутський напрямок.