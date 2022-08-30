Зеленський зустрівся з Гроссі напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Візит на ЗАЕС Зеленський назвав одним з найбільш пріоритетних питань безпеки України і світу, інформує ZN.ua.

Зеленський зустрівся з Гроссі напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента.

Зустріч відбулася на тлі запланованого на цей тиждень візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в приїзді місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, та наголосив на необхідності повної демілітаризації станції. Президент наполягає на тому, що ця територія має стати демілітаризованою зоною і має відбутися перехід заводу під повний контроль української держави.

«Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з паном Ґроссі завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки знайшла можливість потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загрози світового масштабу», – заявив він.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС Зеленський назвав одним з найбільш пріоритетних питань безпеки України і світу.

«Існують великі ризики щодо можливих вибухів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, а також відключення блоків Запорізької АЕС від української мережі», – наголосив глава держави.

Президент України очікує від МАГАТЕ стратегічних рішень щодо питань термінової демілітаризації станції та виведення звідти військ Російської Федерації.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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