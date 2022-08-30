ЗСУ дали ворогові по зубах на трьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 30 серпня

Триває 188-га доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір вівторка, 30 серпня, ЗСУ зірвали наступи ворога під Слов'янськом, Бахмутом та Авдіївкою Донецької області.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

Противник посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Слов’янському напрямку окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

На Бахмутському напрямку наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

Під прикриттям інфраструктури Запорізької атомної електростанції артилерія Російської Федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.

Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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