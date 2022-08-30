Путіна знову перекосило: у спілкуванні із главою росгвардії помітили важливий нюанс
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з главою Федеральної служби військ національної гвардії Віктором Золотовим виглядав хворобливо та виснажено. Лікарі давно вбачають у його вигляді та поведінці низку хвороб, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відео зустрічі у мережі.
На кадрах видно, що глава Кремля увесь час розмови сидів у напруженій позі, голова була сильно втиснута у плечі, а рухи - доволі обмежені. Також він часто обома руками тримався за край столу.
Пропагандистські ЗМІ пишуть, що глава Росгвардії доповів президенту РФ 30 серпня про роботу підрозділів військ нацгвардії у рамках виконання завдань під час "спецоперації" на Донбасі.
Варто зауважити, що з початку війни РФ проти України зовнішній вигляд Володимира Путіна суттєво погіршився. Це підмітили й самі лікарі. Окрім онкології та психічних захворювань, припускають, що в нього яскраво виражене захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин - хворобу Гентінгтона.