Путіна знову перекосило: у спілкуванні із главою росгвардії помітили важливий нюанс

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з главою Федеральної служби військ національної гвардії Віктором Золотовим виглядав хворобливо та виснажено. Лікарі давно вбачають у його вигляді та поведінці низку хвороб, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відео зустрічі у мережі.

На кадрах видно, що глава Кремля увесь час розмови сидів у напруженій позі, голова була сильно втиснута у плечі, а рухи - доволі обмежені. Також він часто обома руками тримався за край столу.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що глава Росгвардії доповів президенту РФ 30 серпня про роботу підрозділів військ нацгвардії у рамках виконання завдань під час "спецоперації" на Донбасі.

Варто зауважити, що з початку війни РФ проти України зовнішній вигляд Володимира Путіна суттєво погіршився. Це підмітили й самі лікарі. Окрім онкології та психічних захворювань, припускають, що в нього яскраво виражене захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин - хворобу Гентінгтона.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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