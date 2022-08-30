Путіна знову перекосило: у спілкуванні із главою росгвардії помітили важливий нюанс

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з главою Федеральної служби військ національної гвардії Віктором Золотовим виглядав хворобливо та виснажено. Лікарі давно вбачають у його вигляді та поведінці низку хвороб, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відео зустрічі у мережі.

На кадрах видно, що глава Кремля увесь час розмови сидів у напруженій позі, голова була сильно втиснута у плечі, а рухи - доволі обмежені. Також він часто обома руками тримався за край столу.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що глава Росгвардії доповів президенту РФ 30 серпня про роботу підрозділів військ нацгвардії у рамках виконання завдань під час "спецоперації" на Донбасі.