Міністр оборони Німеччини повідомила неприємну для України річ: "Я маю визнати"

Постачання зброї в Україну зі складів Бундесверу незабаром стане неможливим.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє німецьке видання Die Welt.

Ламбрехт заявила, що не бачить можливості відправити зброю зі складів Бундесверу в Україну для захисту від Росії.

"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу. Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист альянсу. Як міністр оборони я забезпечу, щоб так було й надалі", - підкреслила Ламбрехт.

При цьому Німеччина сподівається, що найближчим часом може відбутися "кільцевий обмін" зброєю з Грецією на підтримку України, а також запропонувала Польщі продовжити переговори про це.