Глава благодійного фонду вкрав внески, призначені для ЗСУ: "Налагодив механізм реалізації"

Глава благодійного фонду вкрав внески, призначені для ЗСУ: "Налагодив механізм реалізації"

У Києві викрито керівника благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ на майже 600 тисяч гривень.

Про це йдеться у Телеграмі ОГП.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій через продовольчі магазини, заклади торгівлі, аптеки та фізичних осіб-підприємців.

Як керівник благодійного фонду він отримав від товариства для потреб ЗСУ та геріатричного пансіонату молочну продукцію на 340 тисяч гривень. У подальшому він реалізував її через заклад торгівлі.

Крім того, встановлено факт привласнення чоловіком понад 245 тисяч гривень благодійних внесків, перерахованих йому для потреб військової частини ЗСУ.

Для зберігання гуманітарної допомоги підозрюваний орендував приміщення у м. Києві.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в ході яких вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, понад 150 ящиків із медикаментами, військову амуніцію, аптечки, банківські картки та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.


Алексей Ионов, politeka.net





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