Німеччина змінює умови перебування для українських біженців з 1 вересня

Правила перебування для українських біженців у Німеччині з 1 вересня зміняться. Українці, які знаходяться у Німеччині понад 90 днів, мають обов'язково оформити статус тимчасового захисту, інакше їм доведеться залишити країну та повернутися додому.

Німеччина змінює умови перебування для українських біженців з 1 вересня: скільки можна буде проживати в країні

Ті українці, які перебувають у Німеччині понад три місяці без реєстрації тимчасового захисту, не зможуть легально залишатися в країні та мають виїхати з неї на 90 днів. Це правило торкнеться всіх. І тих, хто зараз перебуває у Німеччині, і тих, хто приїде після 1 вересня. Легально без реєстрації у країні можна лишатися не довше 90 днів.

Реєстрація для громадян України відкрита. З 1 вересня усі консульські установи в Німеччині надаватимуть українцям послуги отримання статусу тимчасового захисту в порядку живої черги.

Німеччина змінює умови перебування для українських біженців з 1 вересня: скільки можна буде проживати в країні
У Німеччині з початку війни знайшли притулок офіційно 850 тисяч українських громадян. Частина з них не оформлює статусу тимчасового захисту, хтось уже повернувся назад до України, або поїхав до інших країн Європи. У біженців, які досі не мають статусу тимчасового захисту, залишилося кілька днів, щоб отримати документ, якщо їх термін перебування в Німеччині перевищив 90 днів.

Як обіцяє німецька влада, Німеччина прийматиме українських біженців стільки, скільки триватиме війна в Україні. Тут вони отримують соціальну допомогу, допомогу з безробіття, право на навчання та роботу, безкоштовні курси німецької мови та допомогу на дітей.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня у Німеччині подорожчає проїзд у громадському транспорті.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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