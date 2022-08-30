Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 30 серпня

Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ дали відсіч ворогу на п'яти напрямках, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 30 серпня
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 30 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ дали відсіч ворогу на п'яти напрямках;

  • харківському напрямку в районі села Уди;
  • слов’янському напрямку в районі села Шнурки;
  • бахмутському напрямку поблизу Зайцевого, Шумів та Кодеми;
  • авдіївському напрямку поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;
  • південнобузькому напрямку в районі Потьомкиного.


Анна Конюченко, ZN.ua





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