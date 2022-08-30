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2022-08-30
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 30 серпня
Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ дали відсіч ворогу на п'яти напрямках, інформує
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 30 серпня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ дали відсіч ворогу на п'яти напрямках;
- харківському напрямку в районі села Уди;
- слов’янському напрямку в районі села Шнурки;
- бахмутському напрямку поблизу Зайцевого, Шумів та Кодеми;
- авдіївському напрямку поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;
- південнобузькому напрямку в районі Потьомкиного.
Анна Конюченко, ZN.ua