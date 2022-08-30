Росія обстрілює коридори для місії МЕГАТЕ — ОП

Та Україна не відступиться від своїх вимог.

Росія обстрілює коридори для місії МЕГАТЕ — ОП
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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що, як і передбачалося, Росія навмисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну Україні територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал", - пише Подоляк, інформує ZN.ua.

Все передбачувано.?? умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція?? незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію??. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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