Українські військові збили російський безпілотник в Одеській області

У вівторок, 30 серпня, Збройні сили України збили російський БПЛА в Одеській області. Безпілотник проводив повітряну розвідку, інформує Оперативне командування "Південь" у Telegram.

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", - йдеться в повідомленні.