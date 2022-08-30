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2022-08-30
Українські військові збили російський безпілотник в Одеській області
БПЛА намагався розвідати обстановку в Одеському районі, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
У вівторок, 30 серпня, Збройні сили України збили російський БПЛА в Одеській області. Безпілотник проводив повітряну розвідку, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua