Новостей.COM ⇒
2022-08-30
Під Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухів
Під тимчасово окупованим Бердяском всю ніч було чути "бавовну" - горіли ворожі склади боєприпасів.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, інформує
Повідомляється, що інцидент стався у понеділок, 29 серпня близько 19:30 години у селі Андріївка.
При цьому російські пропагандисти стверджують, що це не боєприпаси здетонували, а горять "сільськогосподарські споруди, в яких зберігалися зібрані зернові".
Також, вночі було знищено склад боєприпасів у Михайлівці, кілька вибухів чули у Мелітополі. А в Запоріжжі під ранок на околиці міста було зафіксовано приліт ворожої ракети, але без жертв та руйнувань.
Марія Швець, Апостроф