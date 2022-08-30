Під Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухів

Під тимчасово окупованим Бердяском всю ніч було чути "бавовну" - горіли ворожі склади боєприпасів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, інформує Апостроф.

Повідомляється, що інцидент стався у понеділок, 29 серпня близько 19:30 години у селі Андріївка.

При цьому російські пропагандисти стверджують, що це не боєприпаси здетонували, а горять "сільськогосподарські споруди, в яких зберігалися зібрані зернові".

Також, вночі було знищено склад боєприпасів у Михайлівці, кілька вибухів чули у Мелітополі. А в Запоріжжі під ранок на околиці міста було зафіксовано приліт ворожої ракети, але без жертв та руйнувань.


Марія Швець, Апостроф





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