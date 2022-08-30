Чорноморський флот практично розбитий — Politico

Тепер він займає виключно оборонну позицію або в порту, або далеко від українських берегів, інформує ZN.ua.

Чорноморський флот практично розбитий — Politico
© Міністерство оборони РФ

Під час війни проти України Чорноморський флот Росії зазнав масштабних поразок: потоплення крейсера "Москва", втрата острова Зміїний, атака на морську базу в Саках, а також втрата кораблів постачання й десантних бортів, що, ймовірне, є навіть серйознішою проблемою, ніж ліквідація російського флагмана. Внаслідок цього всього ЧФ РФ став практично небоєздатним, пише Politico, посилаючись на оцінки західних чиновників.

Особливо важливим прорахунок стала втрата росіянами кораблів постачання та десантних кораблів, адже саме з їх допомогою відбувалося перекидання морем російських військових та техніки, пояснює Роб Лі, старший науковий працівник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Politico констатує, що російський флот не виправдав очікувань. Тепер він займає виключно оборонну позицію або в порту, але далеко від українських берегів. Це свідчить про те, що флот став безсилим, "протягом кількох місяців він нічим не виділявся".

Ще один дипломат з Заходу підтвердив, що флот РФ зараз розбитий. Його використовують або як оборонну силу, або для пуску ракет.

"Острів Зміїний давав трохи гнучкості ЧФ РФ, але його втрата ще більше зменшила тактичні можливості російського флоту", - додав фахівець.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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