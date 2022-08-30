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2022-08-30
Росія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників — Білий Дім
Закупівлі та доставка, очевидно, все ще попереду.
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Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України. Про це на
«Ми на маємо нових даних щодо питання іранських дронів, але ми пильно за цим стежимо. Наразі ми не бачимо ознак відсутності бажання та припинення спроб росіян отримати іранські безпілотники для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка, очевидно, все ще попереду», — зазначив він.
Микита Ткаченко, ZN.ua