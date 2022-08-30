Росія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників — Білий Дім

Закупівлі та доставка, очевидно, все ще попереду.

Росія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників — Білий Дім
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Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

«Ми на маємо нових даних щодо питання іранських дронів, але ми пильно за цим стежимо. Наразі ми не бачимо ознак відсутності бажання та припинення спроб росіян отримати іранські безпілотники для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка, очевидно, все ще попереду», — зазначив він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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