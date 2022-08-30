США вважають, що на Херсонщині ЗСУ близькі до паритету сил з окупантами

Ударами по мостах через Дніпро українські військові завадили ворогові проводити передислокацію, інформує ZN.ua.

США вважають, що на Херсонщині ЗСУ близькі до паритету сил з окупантами
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати бачать активізацію бойових дій на півдні України, але поки не поспішають заявляти про початок контрнаступу ЗСУ, пише репортер Foreign Policy Джек Детч із посиланням на закритий брифінг Міноборони.

ЗСУ «безумовно» порушили можливості окупаційних військ перегруповуватися, завдавши ударів мостами через Дніпро, вважають військові.

NEW: U.S. believes that Ukraine is much closer to parity in troop numbers in Kherson as opposed to the Donbas: senior U.S. military official

Ukraine has "certainly" impacted Russia's ability to move north and south across the Dnipro River with attacks on bridges.

— Jack Detsch (@JackDetsch) August 29, 2022

Американська розвідка не фіксує перекидання Росією сил з Донбасу на південь України, крім того, Україна зараз набагато ближче до паритету сил на Херсонщині, ніж на Донбасі, вважають у Вашингтоні.

У США також вважають, що спроби РФ перекинути на війну проти України добровольців будуть марними – їх не вистачить, щоб переламати перебіг бойових дій.

Так само скептично у Вашингтоні ставляться до планів президента РФ Владіміра Путіна збільшити чисельність російських військових до 1,15 млн осіб до січня 2023 року.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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