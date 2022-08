США вважають, що на Херсонщині ЗСУ близькі до паритету сил з окупантами

Сполучені Штати бачать активізацію бойових дій на півдні України, але поки не поспішають заявляти про початок контрнаступу ЗСУ, пише репортер Foreign Policy Джек Детч із посиланням на закритий брифінг Міноборони.

ЗСУ «безумовно» порушили можливості окупаційних військ перегруповуватися, завдавши ударів мостами через Дніпро, вважають військові.

NEW: U.S. believes that Ukraine is much closer to parity in troop numbers in Kherson as opposed to the Donbas: senior U.S. military official



Ukraine has "certainly" impacted Russia's ability to move north and south across the Dnipro River with attacks on bridges.