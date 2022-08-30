Після 24 лютого насильницькі зникнення українців на окупованих територіях стали масовими – правозахисники

Правозахисники зазначили, що Росія використовує насильницькі зникнення як метод ведення війни, інформує ZN.ua.

Після 24 лютого насильницькі зникнення українців на окупованих територіях стали масовими – правозахисники
© Pixabay

Після повномасштабного вторгнення до України РФ почала масово викрадати українських громадян на новоокупованих територіях, застосовуючи при цьому до людей тортури подекуди й страти. Залякувати та придушувати спротив українців за допомогою насильницьких зникнень країна-агресорка почала ще в 2014 році, коли окупувала Крим. Пізніше така практика стала поширена на території так званих «ЛДНР», однак після 24 лютого насильницькі зникнення стали масовим явищем, заявила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик під час онлайн-конференції 30 серпня до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

Так, за пів року повномасштабної війни ZMINA зафіксувала щонайменше 311 випадків насильницьких зникнень на новоокупованих Росією українських територій. З них вдалося звільнити 181 людину. Ще 118 вважаються зараз зниклими безвісти чи перебувають у російському полоні.

Потерпілі – це активні члени місцевих громад, включно з представниками органів місцевого самоврядування, журналістами, волонтерами, освітянами, релігійними та культурними діячами та активістами. Окупанти викрадають тих, хто згоден з окупацією, або членів їхніх родин.

«Ми з впевненістю можемо стверджувати, що в зоні особливого ризику насильницьких зникнень знаходяться активісти та волонтери, посадові особи місцевого самоврядування, освітяни та інші люди, які активно виявлять свою позицію. На сьогодні ми зафіксували щонайменше 127 випадків викрадень активістів та волонтерів, 98 викрадень посадовців місцевого самоврядування та 28 – освітян», – зазначила дослідниця ZMINA Надія Добрянська.

Вона також додала, що 12 осіб були закатовані чи убиті в полоні або померли після звільнення, бо не змогли пережити катувань. Добрянська зазначила, що з тих даних, які задокументувала ZMINA, найбільше зниклих українців зафіксовано на окупованих територіях півдня України:

  • у Херсонській області викрадено 119 людей;
  • у Запорізькій області – 90.

На окупованих територіях Харківської області наразі відомо про 27 насильницьких зникнень.

«Водночас інформації з окупованих територій Донецької та Луганської мало через активні бойові дії та проблеми зі зв’язком. Тому наші підрахунки включають 45 насильницьких зникнень в Донецькій області і 2 випадки в Луганській області, хоча зрозуміло, що через брак інформації з окупованого Маріуполя ці цифри можуть набагато вищими», – додала Добрянська.

Крім того, за даними правозахисників, РФ часто викрадає родичів українських військових, ветеранів, представників правоохоронних органів, місцевих бізнесмени та інших людей. Зокрема, протягом 2014-2021 років організація «КримSOS» зафіксувала 44 випадки насильницьких зникнень в окупованому Криму, 15 з них – люди, чия доля та місцеперебування досі невідомі.

Голова правління «КримSOS» Олексій Тільненко зазначив, що на гарячу лінію організації з питань полонених та насильницьких зникнень станом на сьогодні надійшло понад 1000 звернень.

За словами координаторки Медійної ініціативи за права людини Тетяни Катриченко, Росія утримує українців в окупованому Криму, у СІЗО Брянської, Бєлгородської, Курської, Ростовської, Рязанської областей. При цьому ворог часто утримує цивільних поряд з військовослужбовцями, і навіть в одних камерах. Також багато українців утримуються на тимчасово окупованих територіях України.





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