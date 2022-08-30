Зрадник Стрємоусов втік з Херсона у Росію

Активісти з’ясували, що свої відео він записує в одному із готелів Воронежа, інформує ZN.ua.

Зрадник Стрємоусов втік з Херсона у Росію
© скриншот видео

Колаборант та зрадник України, так званий «заступник голови» окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов утік з України в Росію та звідти запевняє своїх прибічників у провалі українського контрнаступу на Херсон.

Як написав на каналі в Telegram активіст Сергій Стерненко, ймовірно, Стремоусов уже другий день перебуває у Воронежі. Саме там були записані відео, які сьогодні та вчораі Стрємоусов опублікував на власному каналі.

Проаналізувавши вид із вікна, на фоні якого записав відео колаборант, він спільно із колегами дійшов висновку —свої відеозвернення той записував із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38.

«На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище», - вказав на деталі іншого "звернення" активіст.


Ірина Знась, ZN.ua





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