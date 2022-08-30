Зрадник Стрємоусов втік з Херсона у Росію
Активісти з’ясували, що свої відео він записує в одному із готелів Воронежа, інформує
Колаборант та зрадник України, так званий «заступник голови» окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов утік з України в Росію та звідти запевняє своїх прибічників у провалі українського контрнаступу на Херсон.
Як
Проаналізувавши вид із вікна, на фоні якого записав відео колаборант, він спільно із колегами дійшов висновку —свої відеозвернення той записував із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38.
«На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище», - вказав на деталі іншого "звернення" активіст.