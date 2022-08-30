WP: Іран прислав Росії безпілотники, але вони ламаються

Російські вантажні літаки тихо завантажили першу партію іранських ударних безпілотників, які Москва планує використати у війні проти України, - кажуть чиновники США . І це підкреслює не лише поглиблення зв’язків між Кремлем і Тегераном, а й російські труднощі в забезпеченні своєї розтягнутої на фронтах армії.

19 серпня транспортні літаки вилетіли з Ірану з двома типами безпілотних апаратів на борту. Обидві моделі здатні нести зброю для знищення радарів, артилерії й інших військових цілей. Про це пише Washington Post з посиланням на дані розвідки США й інших країн.

Іранська зброя може відчутно посилити російські воєнні дії проти України. Однак, представники служб безпеки США і інших союзних країн кажуть, що передача безпілотників була затьмарена технічними проблемами.

«Коли російські військові проводили перші випробування, іранські безпілотники зазнали численних збоїв», - пише видання.

«В системі є кілька помилок. Росіяни незадоволені», - сказав неназваний представник розвідувального управління, чиє відомство пильно стежить за передачею іранської зброї.

Washington Post пише, що перша партія безпілотників Москві включала моделі Mohajer-6, а також кілька моделей серії Shahed. В адміністрації Джо Байдена вважають, що це перша передача в рамках продажу сотень іранських безпілотників Росії. Поставки з Ірану можуть закрити важливу прогалину в російській воєнній кампанії проти України. У Росії є 1,5-2 тисячі військових розвідувальних безпілотників, але майже немає ударних апаратів, які б могли здійснювати атаки за українською лінією оборони. Україна ж користуються турецькими бойовими безпілотниками TB2 «Байрактар», знищуючи російську бронетехніку, вантажівки і артилерію від самого початку війни.