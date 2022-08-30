Активізація ЗСУ на півдні призвела до найбільших втрат РФ від початку повномасштабної війни

Учора ЗСУ ліквідували 450 російських військових, після чого загальні втрати армії Росії серед особового складу зросли до 47 550 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу .

Загальні втрати ворога станом на 30 серпня:

танків ? 1954 (+7) од,

од, бойових броньованих машин ? 4294 (+25) од,

од, артилерійських систем – 1079 (+19) од,

од, РСЗВ - 282 (+3) од,

од, засоби ППО /- 151 (+2) од,

од, літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+1) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3) ,

, крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,

од, спеціальна техніка - 103 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках", - повідомляють у Генштабі.