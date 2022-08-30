Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога: "Зараз саме той час, коли..."

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що відновлення Херсонської області буде незабаром та звернувся по допомогу до волонтерів.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім записав нове відеозвернення. По-перше, політик коротко прокоментував ситуацію на півдні України.

"Йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово. Тому цього всього коментувати ми не будемо в принципі. Тільки офіційні військові зведення", — пояснив Кім.

Очільник ОВА також додав, що на великій території нашої держави звикли до війни, через що спостерігається зменшення допомоги українським захисникам.

"Зараз зменшилася допомога нашим військовим що стосується постачання дронів, машин і т. ін., а зараз саме той час, коли потрібно це дуже", — заявив політик.

"Я звертаюся до всіх волонтерів, будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром", — наголосив Віталій Кім.

Відзначимо, вдень 29 серпня Миколаїв зазнав масованого обстрілу шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок цього дві людини загинуло та 24 отримали поранення.