Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога: "Зараз саме той час, коли..."

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що відновлення Херсонської області буде незабаром та звернувся по допомогу до волонтерів.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім записав нове відеозвернення. По-перше, політик коротко прокоментував ситуацію на півдні України.

"Йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово. Тому цього всього коментувати ми не будемо в принципі. Тільки офіційні військові зведення", — пояснив Кім.

Очільник ОВА також додав, що на великій території нашої держави звикли до війни, через що спостерігається зменшення допомоги українським захисникам.

"Зараз зменшилася допомога нашим військовим що стосується постачання дронів, машин і т. ін., а зараз саме той час, коли потрібно це дуже", — заявив політик.

Віталій Кім

"Я звертаюся до всіх волонтерів, будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром", — наголосив Віталій Кім.

Відзначимо, вдень 29 серпня Миколаїв зазнав масованого обстрілу шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок цього дві людини загинуло та 24 отримали поранення.

Віталій Кім


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Міненерго РФ потрібна дезінформація для «розпилу» грошей — експертМіненерго РФ потрібна дезінформація для «розпилу» грошей — експерт
Під обов'язкову евакуацію можуть потрапити ще 350 тис. українців: "Ми визначили людей..."Під обов'язкову евакуацію можуть потрапити ще 350 тис. українців: "Ми визначили людей..."
Нагородження Кошового, Пікалова і інших зірок орденами спантеличило українців: "В нас хлопці падають на фронті..."Нагородження Кошового, Пікалова і інших зірок орденами спантеличило українців: "В нас хлопці падають на фронті..."
Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК "Південь" закликали українців «набратися терпіння»Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК "Південь" закликали українців «набратися терпіння»
Закликав до геноциду українців: до суду передали справу проти директора «Russia Today»Закликав до геноциду українців: до суду передали справу проти директора «Russia Today»
"Схиляю голову…": Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України"Схиляю голову…": Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України
З'явилася інформація про загибель екс-нардепа, який зрадив українців: "У власному домі..."З'явилася інформація про загибель екс-нардепа, який зрадив українців: "У власному домі..."
Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українцівЗі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців
"Становище набагато гірше, ніж можна собі уявити": рф терміново забирає з Сирії озброєння через дефіцит"Становище набагато гірше, ніж можна собі уявити": рф терміново забирає з Сирії озброєння через дефіцит
У Криму хлопця затримали за пісню "Ой у лузі червона калина": "Воюють проти пісень та українців"У Криму хлопця затримали за пісню "Ой у лузі червона калина": "Воюють проти пісень та українців"
Последние новости
Подгружаем последние новости