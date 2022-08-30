Мобілізація: чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у Європі

Виїжджати за кордон під час дії військового стану в Україні можуть лише деякі категорії чоловіків, які мають відстрочку від служби за станом здоров'я, або бронь на підприємстві, на якому вони працюють. До них належать і чоловіки, які виїжджають у службове відрядження, для супроводу дітей або нужденних (як волонтери).

Стало відомо, чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у Європі

У Державній прикордонній службі України роз'яснили, чи можуть під час війни виїхати з України чоловіки віком 18-60 років, які постійно мешкають за кордоном.

Умови виїзду для такої категорії громадян прописані у ст. 4 ЗУ "Про порядок виїзду з України та в'їзду громадян України".

Так, згідно з документом, чоловіки призовного віку, які постійно проживають за кордоном, можуть перетинати український кордон, незалежно від військового стану, якщо в їхньому паспорті стоїть одна з позначок:

  • Від міграційної служби у паспортному документі. Там зазначається країна постійного проживання, а також ставиться печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата);
  • Від дипломатичної установи України у паспортному документі "Постійне проживання (країна)/Прийнятий на консульський облік".
Стало відомо, чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у Європі

Також дозволом на виїзд може стати довідка про перебування на консульському обліку, яка формується із використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.

Виїзд за кордон також дозволено українцям-студентам, які вступили до іноземних вишів.

Нагадаємо, в Україні запрацювала програма єВідрядження, за якою чоловікам, що належать до ділових кіл, буде дозволено виїзд за кордон за умови застави у 200 000 грн.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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