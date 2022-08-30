Мобілізація: чи можуть перетинати кордон українські чоловіки, які постійно проживають у Європі

Виїжджати за кордон під час дії військового стану в Україні можуть лише деякі категорії чоловіків, які мають відстрочку від служби за станом здоров'я, або бронь на підприємстві, на якому вони працюють. До них належать і чоловіки, які виїжджають у службове відрядження, для супроводу дітей або нужденних (як волонтери).

У Державній прикордонній службі України роз'яснили, чи можуть під час війни виїхати з України чоловіки віком 18-60 років, які постійно мешкають за кордоном.

Умови виїзду для такої категорії громадян прописані у ст. 4 ЗУ "Про порядок виїзду з України та в'їзду громадян України".

Так, згідно з документом, чоловіки призовного віку, які постійно проживають за кордоном, можуть перетинати український кордон, незалежно від військового стану, якщо в їхньому паспорті стоїть одна з позначок:

Від міграційної служби у паспортному документі. Там зазначається країна постійного проживання, а також ставиться печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата);

Від дипломатичної установи України у паспортному документі "Постійне проживання (країна)/Прийнятий на консульський облік".

Також дозволом на виїзд може стати довідка про перебування на консульському обліку, яка формується із використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.

Виїзд за кордон також дозволено українцям-студентам, які вступили до іноземних вишів.

Нагадаємо, в Україні запрацювала програма єВідрядження, за якою чоловікам, що належать до ділових кіл, буде дозволено виїзд за кордон за умови застави у 200 000 грн.