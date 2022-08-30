В окупантів в Україні рекордна кількість втрат за добу

Йде 188-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку військового вторгнення РФ у нашій країні загинуло вже 47 550 російських військових, тільки за минулу добу ліквідовано 450 окупантів. Також за добу знищено сім танків, вертоліт та багато іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,

танків ? 1 954 (+7) од.,

бойових броньованих машин ? 4 294 (+25) од.,

артилерійських систем - 1079 (+19) од.,

РСЗВ/MLRS - 282 (+3) од.,

засобів ППО - 151 (+2) од.,

літаків – 234 (+0) од.,

вертольотів – 204 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од.,

спеціальної техніки – 103 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.