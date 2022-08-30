В Кремлі відпрацьовують варіант застосування нафтової зброї проти ЄС — експерт

Росія може спровокувати дефіцит нафти на глобальному ринку, інформує ZN.ua.

В Кремлі можуть застосувати нафтову зброю проти ЄС для того, щоб змусити Захід переглянути санкційний режим проти Росії та припинити допомогу Україні. Про це пише Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» у матеріалі – «Навіщо Міненерго Росії (дез)інформує Кремль».

«В документі (від Міненерго РФ – ред.) приділено увагу дефіциту нафти на глобальному ринку. Якщо експорт нафти з Росії буде припинено – 3,3 млн. бар. на добу, то це, мовляв, підніме ціни до 250 дол. за барель… Прогноз по ціні явно маніпулятивний, адже подібну ситуацію глобальний нафтовий ринок переживав не так давно – у вересні 2019 року. Із-за ударів іранських крилатих ракет та безпілотників по найбільшому у світі нафтоочисному комплексу Абкайк в Саудівській Аравії 14 вересня, глобальний ринок миттєво втратив 5,7 млн. бар. на добу, що становило 5% світового експорту. Ціновий стрибок становив 12%-19%. За два тижні ринок компенсував втрату, і ціни стабілізувалися», - пише автор.

На думку Гончара, обнулення російського нафтового експорту до Європи, якщо у Кремлі приймуть таке рішення, хоча й приведе до цінового стрибка, однак він не спричинить ріст ціни в 2,5 рази.

«130 дол. США за барель може бути, а от 250 хіба що у випадку якщо Росія під чужим прапором завдасть нищівного удару по вже згаданому вище Абкайку та терміналу Рас-Танура в Саудівській Аравії. Але таке вже не пройде без негайної відплати з боку США, бо це буде розцінено на берегах Потомаку не як ігрища на нафтовому ринку, а як спроба вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу, підкосивши демократів. Та й бажаючих замістити російські постачання точно не бракуватиме», - вважає автор.

З іншими матерівалами Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», можна ознайомитися за посиланням.


Олена Середа, ZN.ua





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