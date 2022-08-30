ЗСУ на півдні України звільнили від окупантів чотири села - CNN

Українським військовим вдалося відвоювати у росіян чотири окуповані села на Херсонщині.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на військове джерело в Україні, інформує Апостроф .

Серед звільнених з-під окупації населених пунктів - Новодмитрівка, Архангельське, Томіна Балка та Правдине.

"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок атаки був на Правдиному. Ми обстріляли їхню піхоту з "ДНР" та "ЛНР", і вони втекли. Російський десант біг слідом за ними. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях", - зазначив співрозмовник.

Зазначається, що багато з російських окупантів було вбито та взято в полон. Також ЗСУ знищили багато військової техніки противника.

"Подивимося, як усе піде далі. Наша мета - Херсон", - цитує джерело CNN.