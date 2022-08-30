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2022-08-30
Війська РФ обстріляли дві громади в Сумській області: зафіксовано 14 "прильотів"
На щастя, жертв немає.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у вівторок, 30 серпня, обстріляли дві громади Сумської області – Краснопільську та Великописарівську, заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було шість "прильотів" із САУ. Без жертв та руйнувань. З восьмої ранку було 14 "прильотів" з артилерії по Великописарівській громаді. Подробиці згодом", - зазначив Живицький у
Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Сумської області.
Анна Конюченко, ZN.ua