Війська РФ обстріляли дві громади в Сумській області: зафіксовано 14 "прильотів"

Російські окупаційні війська у вівторок, 30 серпня, обстріляли дві громади Сумської області – Краснопільську та Великописарівську, заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було шість "прильотів" із САУ. Без жертв та руйнувань. З восьмої ранку було 14 "прильотів" з артилерії по Великописарівській громаді. Подробиці згодом", - зазначив Живицький у Telegram.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Сумської області.