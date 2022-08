Британська розвідка назвала головну перешкоду для ЗСУ під час наступу на півдні

Масштаби досягнень українських сил в наступі на Херсон поки неможливо оцінити, однак головною перешкодою для ЗСУ може стати згуртованість російського командування, яке зазнало певних змін після невдалої операції на півдні України, вважають аналітики британської розвідки.

«Українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню російських запасів. Поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень. Проте з початку серпня Росія доклала значних зусиль для зміцнення своїх сил на західному березі Дніпра навколо Херсона», - зазначають у Міноборони Великої Британії.

Так, 49-та загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) була, швидше за все, посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО).

Однак попри все більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро.

«Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні. Існує реалістична можливість того, що Росія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, через які вона зазнала поразок на початку вторгнення», - зазначають в розвідці.

Саме згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні під час наступу ЗСУ.